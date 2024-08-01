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Казахстанский боксер уступил олимпийскому призеру в четвертьфинале Игр-2024

Опубликовано:

Казахстанский боксер Айбек Оралбай
Айбек Оралбай. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Представитель сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай провел четвертьфинальный поединок в рамках Олимпиады-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником спортсмена на этой стадии в весовой категории до 92 килограммов выступил Лорен Альфонсо Домингес. Азербайджанец, ранее представлявший Кубу, выигрывал чемпионат мира в 2021 году и брал бронзу на Олимпиаде-2020.

Первый раунд четыре из пяти судей оставили за Оралбаем. Вторую трехминутку забрал уже Альфонсо Домингес — 3:2. В заключительном раунде четыре арбитра встали на сторону азербайджанца.

В итоге Оралбай потерпел поражение раздельным решением судей со счетом 2:3. Он завершил выступление на Олимпиаде-2024.

Альфонсо Домингес в полуфинале Игр встретится с испанцем Энмануэлем Рейесом.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2143369-kazahstanskiy-bokser-ustupil-olimpiyskomu-prizeru-v-chetvertfinale-igr-2024/

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