Казахстанский боксер уступил олимпийскому призеру в четвертьфинале Игр-2024

Представитель сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай провел четвертьфинальный поединок в рамках Олимпиады-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником спортсмена на этой стадии в весовой категории до 92 килограммов выступил Лорен Альфонсо Домингес. Азербайджанец, ранее представлявший Кубу, выигрывал чемпионат мира в 2021 году и брал бронзу на Олимпиаде-2020.

Первый раунд четыре из пяти судей оставили за Оралбаем. Вторую трехминутку забрал уже Альфонсо Домингес — 3:2. В заключительном раунде четыре арбитра встали на сторону азербайджанца.

В итоге Оралбай потерпел поражение раздельным решением судей со счетом 2:3. Он завершил выступление на Олимпиаде-2024.

Альфонсо Домингес в полуфинале Игр встретится с испанцем Энмануэлем Рейесом.

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