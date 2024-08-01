Двукратная чемпионка мира из Казахстана вышла в четвертьфинал Олимпиады-2024

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Назым Кызайбай одержала победу в своем втором поединке на Олимпийских играх в Париже-2024, передает корреспондент NUR.KZ.
Двукратная чемпионка мира проводила поединок в весовой категории до 50 килограммов против действующей победительницы Панамериканских игр бразильянки Каролины Барбозы де Алмейды.
Первый раунд Кызайбай пыталась держать дистанцию, а соперница старалась действовать на быстрых выпадах. Этот отрезок со счетом 5:0 уверенно забрала казахстанка. Во втором раунде подопечная Елдоса Сайдалина наносила все больше точных ударов и также была сильнее на карточках судей - 4:1. В заключительной трехминутке казахстанка продолжила прессинг и также оказалась лучше - 4:1.
В итоге Кызайбай одержала победу единогласным решением судей (5:0). Таким образом, она продолжит борьбу за медаль на Олимпиаде-2024. В четвертьфинале спортсменка встретится с колумбийкой Ингрит Валенсией.
Сегодня на парижский ринг выйдут еще два представителя сборной Казахстана Айбек Оралбай и Мухаммедсабыр Базарбайулы. Боксеры поспорят за путевки в полуфинал.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2143312-dvukratnaya-chempionka-mira-iz-kazahstana-vyshla-v-chetvertfinal-olimpiady-2024/