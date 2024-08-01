Казахстан на Олимпиаде-2024: первая чемпионка мира в легкой атлетике заберет золото?

1 августа на Олимпиаде-2024 спортивная ходьба открыла соревнования по легкой атлетике. NUR.KZ рассказывает, кто из казахстанцев выступит в разнообразных дисциплинах этого вида спорта на Играх в Париже.

Олимпийские лицензии в легкой атлетике разыгрывались как на международных турнирах, так и по рейтингу. Важным фактором было достижение квалификационных нормативов.

В итоге от Казахстана на Олимпиаду-2024 попали семеро спортсменов: шестеро женщин и один мужчина. Они поборются за медали в шести дисциплинах.

Надежда Дубовицкая (26 лет) — прыжки в высоту

Надежда Дубовицкая. Фото: olympic.kz

Одна из лидеров сборной Казахстана по легкой атлетике выступит на своей второй Олимпиаде. В Токио-2020 Дубовицкая не прошла в финал и с результатом 1,86 метра заняла 28-е место.

При этом на континентальном уровне спортсменка регулярно берет медали. Казахстанка — двукратный бронзовый призер Азиатских игр. На чемпионатах Азии она собрала весь комплект наград: золото и бронзу в помещениях, а также серебро на открытой арене. На двух последних классических чемпионатах мира Дубовицкая входила в топ-10. На мировом первенстве в помещениях в 2022 году она выиграла бронзу.

Личный рекорд казахстанки — 2 метра, однако в нынешнем сезоне она пока не прыгала выше 1,92 метра. Для попадания в финал Олимпиады-2024 потребуется либо преодолеть планку на 1,97, либо войти в число 12 лучших в квалификации. Шансы Дубовицкой на выступление в медальном сегменте довольно высоки, но в число претенденток на медали она не входит.

Елизавета Матвеева (22 года) — прыжки в высоту

Елизавета Матвеева. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Еще одна представительница Казахстана в прыжковой дисциплине. Матвеева дебютирует на Олимпийских играх, и ее шансы на выход в финал потенциально ниже, чем у Дубовицкой. Более юная казахстанка в карьере не прыгала выше планки в 1,92 метра. При этом Матвеева — действующая чемпионка Азии в помещении. На классическом континентальном первенстве в прошлом году она выиграла серебро.

Именно Дубовицкая и Матвеева стартуют на Олимпиаде первыми из сборной Казахстана по легкой атлетике. Квалификация в прыжках в высоту назначена на 2 августа.

Ольга Сафронова (32 года) — бег

Ольга Сафронова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Одна из главных звезд всей олимпийской сборной Казахстана. Вместе с боксером Асланбеком Шымбергеновым была знаменосцем на церемонии открытия Игр в Париже. Олимпиада-2024 станет для Сафроновой четвертой в карьере. Пока ее лучший результат — полуфинал на дистанции 100 метров в Лондоне-2012.

На этот раз Сафронова получила одну лицензию. Она выступит в Париже на дистанции 200 метров, где шансы на медаль близки к нулю. Однако именно в этой дисциплине казахстанка одержала пока главную победу в карьере — на Азиатских играх 2014 года. Предварительные забеги на Олимпиаде с участием Сафроной пройдут 4 августа.

Давид Ефремов (25 лет) — бег с барьерами

Давид Ефремов. Фото: Казахстанская федерация легкой атлетики

Дебютант Олимпийских игр. Главные достижения Ефремова — две победы на чемпионатах Азии в помещении, но они были одержаны на дистанции 60 метров с барьерами. В Париже казахстанец выступит в олимпийской дисциплине — 110 метров с барьерами.

На прошлом чемпионате он не преодолел предварительную стадию и занял 36-е место. На Играх-2024 Ефремов далек от потенциальных претендентов на медали. Его личный рекорд — 13,51 секунды, тогда как, например, чемпион прошлой Олимпиады победил с результатом 13,04. Как и Сафронова, Ефремов выступит в предварительных забегах 4 августа.

Нора Джеруто (28 лет) — бег с препятствиями

Нора Джеруто. Фото: Sam Barnes/Sportsfile via Getty Images

Уроженка Кении представляет Казахстан с 2022 года. В том сезоне она стала первой в истории страны чемпионкой мира по легкой атлетике. Джеруто выиграла золото в беге на 3000 метров с препятствиями. В этой дисциплине спортсменка выступит и на Олимпиаде-2024, первый раунд назначен на 4 августа.

Напомним, что в прошлом году Джеруто попала в допинговый скандал. Разбирательство началось с ее подозрительных проб, сданных в 2020 и 2021 годах. Однако в итоге представительницу Казахстана полностью оправдали.

Дэйзи Джепкемей (28 лет) — бег

Дэйзи Джепкемей. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Еще одна уроженка Кении, которая с 2022 года выступает за Казахстан. Достижения у Джепкемей пока скромнее, чем у Джеруто. Зато она выступит на Олимпиаде на двух дистанциях: в классическом беге на 10000 метров и в беге на 3000 метров с препятствиями. Шансы побороться за медали у Джепкемей также есть.

Жанна Мамажанова (30 лет) — марафонский бег

Жанна Мамажанова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Наконец, единственная представительница Казахстана на самой длинной дистанции (42195 метров). Мамажанова выступит в марафоне уже на второй Олимпиаде. В Токио-2020 она заняла 46-е место, а в Париже может значительно улучшить результат. Однако на борьбу за медали рассчитывать не стоит.

Лучший результат Мамажановой — 2 часа 26 минут 42 секунды. Любопытно, что Олимпиаду-2020 выиграли с более плохим показателем (2:27:20). Однако важно понимать, что есть много сопутствующих факторов, в числе которых структура трассы и погодные условия. В Париже марафонки выйдут на старт в заключительный день — 11 августа.

Легкая атлетика на Олимпиаде-2024

Этот вид спорта — классика еще античных Олимпийских игр. В современной версии соревнований легкая атлетика представлена постоянно — с Афин-1896. На данный момент это самый медалеемкий вид спорта в олимпийской программе. Суммарно легкоатлеты разыграют в Париже 48 комплектов наград.

Большая часть соревнований пройдет на знаменитой арене "Стад де Франс" в Сен-Дени — пригороде Парижа. Стадион принимал множество топовых турниров и матчей по футболу и регби. Олимпийские состязания по спортивной ходьбе и марафонскому бегу будут организованы на трассе в городе.

Казахстан в легкой атлетике на Олимпиадах

До Парижа-2024 наибольшее число олимпийских медалей среди казахстанцев было в активе Ольги Рыпаковой. Выдающаяся спортсменка в тройном прыжке выиграла золото в Лондоне-2012, серебро в Пекине-2008 и бронзу в Рио-2016. На Олимпиаде-2024 Рыпакову догнал дзюдоист Елдос Сметов, на счету которого теперь такой же набор наград.

Также в истории сборной Казахстана было еще две медали Игр в легкой атлетике. Чемпионкой в Сиднее-2000 стала Ольга Шишигина (100 метров с барьерами), а бронзу в Афинах-2004 взял Дмитрий Карпов (десятиборье).

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