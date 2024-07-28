Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дзюдоист Гусман Кыргызбаев поборется за бронзу на Олимпиаде в Париже

Опубликовано:

Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев
Гусман Кыргызбаев. Фото: LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images

Представитель команды Казахстана по дзюдо Гусман Кыргызбаев потерпел поражение в полуфинальной схватке на Олимпийских играх — 2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В полуфинале казахстанский спорстмен уступил бразильскому дзюдоисту Виллиану Лиме. Схватка состоялась в весе до 66 кг.

Лима оформил иппон, то есть получил максимальную оценку, которая привела к досрочной победе.

После поражения казахстанец не завершит свои выступления, а получит возможность побороться в схватке за бронзу. Его соперником будет серб Страхиня Бунчич, который потерпел поражение в четвертьфинале, но удачно проявил себя в утешительном раунде.

Ранее по ходу турнира Гусман Кыргызбаев сенсационно победил двукратного олимпийского призера из Южной Кореи Ан Ба Ула в рамках стадии 1/8 финала.

Схватки за бронзовые медали состоятся сегодня. В случае победы Кыргызбаев принесет Казахстану третью медаль Олимпиады-2024.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140969-gusman-kyrgyzbaev-poboretsya-za-bronzu-na-olimpiade-v-parizhe/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie