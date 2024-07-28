Дзюдоист Гусман Кыргызбаев поборется за бронзу на Олимпиаде в Париже

Представитель команды Казахстана по дзюдо Гусман Кыргызбаев потерпел поражение в полуфинальной схватке на Олимпийских играх — 2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В полуфинале казахстанский спорстмен уступил бразильскому дзюдоисту Виллиану Лиме. Схватка состоялась в весе до 66 кг.

Лима оформил иппон, то есть получил максимальную оценку, которая привела к досрочной победе.

После поражения казахстанец не завершит свои выступления, а получит возможность побороться в схватке за бронзу. Его соперником будет серб Страхиня Бунчич, который потерпел поражение в четвертьфинале, но удачно проявил себя в утешительном раунде.

Ранее по ходу турнира Гусман Кыргызбаев сенсационно победил двукратного олимпийского призера из Южной Кореи Ан Ба Ула в рамках стадии 1/8 финала.

Схватки за бронзовые медали состоятся сегодня. В случае победы Кыргызбаев принесет Казахстану третью медаль Олимпиады-2024.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.