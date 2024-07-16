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Всемирная боксерская организация вынесла решение по отмене боя Жанибека Алмиханулы

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Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала чемпиона среднего веса Жанибека Алимханулы предоставить все необходимые документы о сроках готовности к возвращению на ринг, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

12 июля Чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы был госпитализирован в преддверии поединка против представителя Новой Зеландии Андрея Михайловича. Бой за два титула был отменен.

Команда Михайловича потребовала лишить Алимханулы чемпионского пояса IBF в наказание за срыв боя.

Со своим заявлением по этой ситуации выступила Всемирная боксерская организация.

"Команде Жанибека предписано в течение ближайших 10 дней представить после выдачи этого письма подробное медицинское объяснение его состояния, включая, помимо прочего, заключения, прогноз выздоровления и мнение врача о том, когда Жанибек будет физически здоров, и допущен по показаниям к участию в соревнованиях и возвращению к активным соревнованиям.
Неисполнение этого приказа приведет к тому, что Алимханулы откажется от всех прав по настоящему соглашению, а Комитет будет действовать в соответствии с правилами WBO, - гласит официальное заявление организации.

Ранее, Алимханулы прокомментировал свое возращение на ринг и обратился к другим боксерам из среднего дивизиона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2134749-vsemirnaya-bokserskaya-organizaciya-vynesla-reshenie-po-otmene-boya-zhanibeka-almihanuly/

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