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Жанибек Алимханулы потерял сознание и госпитализирован, его чемпионский бой отменен

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Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: Top Rank

Чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы был госпитализирован в преддверии ближайшего поединка, сообщает NUR.KZ со ссылкой на промоутерскую компанию Top Rank.

Планировалось, что казахстанец возглавит турнир в Palms Casino Resort в Лас-Вегасе, который состоится в ночь на 14 июля по астанинскому времени. Соперником Алимханулы был назначен новозеландец Андрей Михайлович.

Однако действующий чемпион мира в среднем дивизионе (до 72,6 кг) вынужден сняться с поединка после того, как в четверг вечером был госпитализирован из-за обезвоживания.

Как сообщил менеджер спортсмена Эгис Климас, Алимханулы стало плохо во время весогонки.

"Жанибек сбрасывал последние фунты вчера вечером, когда потерял сознание. Мы немедленно отвезли его в медицинский центр, где ему поставили капельницу. Хотя сканирование не показало повреждения почек, он был сильно обезвожен и не в состоянии драться", — сказал Климас.

Напомним, что Алимханулы и Михайлович даже успели провести пресс-конференцию и дуэль взглядов перед поединком.

Теперь главным событием вечера станет десятираундовый поединок в легком весе между непобежденным претендентом Рэймондом Муратальей и бывшим чемпионом мира Тевином Фармером.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2133351-boy-zhanibeka-alimhanuly-za-dva-chempionskih-titula-otmenen-kazahstanec-popal-v-bolnicu/

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