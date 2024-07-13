Команда соперника Жанибека Алимханулы потребовала лишить его чемпионского пояса после срыва боя

Команда новозеландского боксера Андрея Михайловича прокомментировала отмену боя с чемпионом WBO и IBF из Казахстана Жанибеком Алимханулы, передает NUR.KZ со ссылкой на The New Zealand Gerald.

Жанибек Алимханулы был госпитализирован после того, как потерял сознание во время активной весогонки. Бой за два титула против представителя Новой Зеландии был отменен. После этого команда Михайловича, который является обязательным претендентом по линии IBF, призвала лишить казахстанского боксера титула и обвинила его в непрофессионализме.

"Жанибек должен быть лишен титула. Уверен, что у него заберут пояс, а мы подеремся за вакантный пояс в ближайшие месяцы. Такой наш план. Но пока нам нужно разобраться со всей ситуацией. Мы проделали такую невероятную работу в последние недели, готовились выиграть этот бой, так что мы все разбиты.

Жанибек подставил не только нас. Он подставил весь вечер бокса, телеканал ESPN, промоутеров. Все разрушено. Честно говоря, я не понимаю. Я потрясен случившимся. Это непрофессионально, просто сумасшествие. Финансы Жанибека и его команды позволяют сделать все как следует", - заявил менеджер Михайловича Айзек Пич.

Теперь главным событием вечера станет десятираундовый поединок в легком весе между непобежденным претендентом Рэймондом Муратальей и бывшим чемпионом мира Тевином Фармером.

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