Жанибек Алимханулы обратился к своим соперникам после отмены боя

Чемпион мира по версиям WBO и IBF казахстанский боксер Жанибек Алимханулы прокомментировал свое возращение на ринг после отмены боя против новозеландца Андрея Михайловича, передает NUR.KZ со ссылкой на социальную сеть X спортсмена.

В своих социальных сетях Алимханулы обратился к чемпиону WBC доминиканцу Карлосу Адамесу и кубинскому боксеру Эрисланди Лара.

"Адамес и Лара воспользуйтесь своим временем на празднование. Я буду драться в среднем весе и соберу все четыре пояса", - заявил Qazaq style.

Также непобежденный казахстанец прокомментировал неудачную весогонку, которая завершилась потерей сознания перед защитой титулов против претендента по линии IBF Андрея Михайловича.

"Когда у меня была проблема с моим весом, я услышал, что все боксеры среднего дивизиона обрадовались и праздновали. Извините, что разрушаю ваш праздник. Король возвращается и возглавит средний дивизион", - написал у себя в социальной сети X Алимханулы.

Напомним, Жанибек Алимханулы был госпитализирован после того, как потерял сознание во время активной весогонки. Бой за два титула против представителя Новой Зеландии был отменен.

После этого команда Михайловича, который является обязательным претендентом по линии IBF, призвала лишить казахстанского боксера титула и обвинила его в непрофессионализме.

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