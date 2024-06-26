Александр Усик отказался от пояса чемпиона мира по боксу

Украинец Александр Усик в Instagram-аккаунте сообщил, что освободил чемпионский пояс по версии Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе, передает NUR.KZ.

В мае спортсмен победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира по боксу. На 21 декабря 2024 года запланирован реванш между украинцем и британцем.

Усик не смог в установленный срок провести защиту титула IBF против обязательного претендента по линии этой организации — Филипа Хрговича. В итоге хорват 1 июня побился с британцем Даниэлем Дюбуа за временный пояс и потерпел поражение.

Ожидается, что теперь Дюбуа 21 сентября встретится на ринге со своим соотечественником Энтони Джошуа.

"Энтони и Даниэль, слушайте. Я знаю, что титул IBF важен для вас. Это мой подарок для вас на 21 сентября", — сказал Усик в своем видеообращении и текстом добавил надпись "Мир любит сильных".

Таким образом, украинец формально перестал быть абсолютным чемпионом мира по боксу. Суммарно он владел этим титулом чуть более месяца.

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