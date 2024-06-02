Определился временный чемпион IBF в дивизионе Усика

Британский боксер Даниэль Дюбуа нокаутировал хорвата Филипа Хрговича и выиграл временный пояс по версии IBF в тяжелом весе (свыше 90,7 кг), передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов прошло на вечере бокса в Эр-Рияде.

Соперники сразу взяли высокий темп. На первых минутах инициативой владел Хргович, но затем ее перехватил Дюбуа, который сумел нанести оппоненту серьезное рассечение над глазом.

После экватора 12-раундовой дистанции хорват оказался в тяжелом положении. В восьмой трехминутке рефери остановил бой и после совещания с доктором о рассечении Хрговича принял решение зафиксировать технический нокаут.

Дюбуа выиграл временный пояс IBF в тяжелом весе. Организация утвердила этот трофей, решив не лишать полноценного титула украинца Александра Усика, который остался абсолютным чемпионом мира.

Теперь на счету 26-летнего Дюбуа 21 победа (20 — нокаутами) при двух досрочных поражениях. Хргович проиграл впервые на профессиональном ринге. В активе 31-летнего хорвата осталось 17 побед (14 — нокаутами).

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