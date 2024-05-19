Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Стало известно, сколько заработали Тайсон Фьюри и Александр Усик в бою за "абсолют"

Опубликовано:

Александр Усик и Тайсон Фьюри
Александр Усик и Тайсон Фьюри: Richard Pelham/Getty Images

Озвучен гонорар непобежденного украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, сообщает NUR.KZ со ссылкой на The Independent.

Напомним, 19 мая боксеры встретились на ринге в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Бой завершился победой Александра Усика раздельным судейским вердиктом. Теперь ему принадлежат титулы всех ведущих организаций — WBA, WBO, WBC, IBF, а также IBO.

Видео нокдауна в этом бою мы опубликовали ранее.

По информации источника, общий призовой фонд поединка составил порядка 150 миллионов долларов, 70 процентов (порядка 105 миллионов долларов) от этой суммы достанутся проигравшему Фьюри, 30 – Усику (45 миллионов).

Александр Усик стал первым с 2000-го года абсолютным чемпионом мира в своем дивизионе, в его активе 22 победы в 22-х поединках. Его британский оппонент в этом бою потерпел первое поражение в карьере, новая статистика "Цыганского короля" составляет 34-1-1.

После поединка Фьюри заявил, что украинца увезли в больницу с переломом челюсти.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2103128-stalo-izvestno-skolko-zarabotali-tayson-fyuri-i-aleksandr-usik-v-boyu-za-absolyut/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.