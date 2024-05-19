Стало известно, сколько заработали Тайсон Фьюри и Александр Усик в бою за "абсолют"

Озвучен гонорар непобежденного украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, сообщает NUR.KZ со ссылкой на The Independent.

Напомним, 19 мая боксеры встретились на ринге в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Бой завершился победой Александра Усика раздельным судейским вердиктом. Теперь ему принадлежат титулы всех ведущих организаций — WBA, WBO, WBC, IBF, а также IBO.

Видео нокдауна в этом бою мы опубликовали ранее.

По информации источника, общий призовой фонд поединка составил порядка 150 миллионов долларов, 70 процентов (порядка 105 миллионов долларов) от этой суммы достанутся проигравшему Фьюри, 30 – Усику (45 миллионов).

Александр Усик стал первым с 2000-го года абсолютным чемпионом мира в своем дивизионе, в его активе 22 победы в 22-х поединках. Его британский оппонент в этом бою потерпел первое поражение в карьере, новая статистика "Цыганского короля" составляет 34-1-1.

После поединка Фьюри заявил, что украинца увезли в больницу с переломом челюсти.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.