Стало известно, сколько заработали Тайсон Фьюри и Александр Усик в бою за "абсолют"

Озвучен гонорар непобежденного украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, сообщает NUR.KZ со ссылкой на The Independent.
Напомним, 19 мая боксеры встретились на ринге в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Бой завершился победой Александра Усика раздельным судейским вердиктом. Теперь ему принадлежат титулы всех ведущих организаций — WBA, WBO, WBC, IBF, а также IBO.
Видео нокдауна в этом бою мы опубликовали ранее.
По информации источника, общий призовой фонд поединка составил порядка 150 миллионов долларов, 70 процентов (порядка 105 миллионов долларов) от этой суммы достанутся проигравшему Фьюри, 30 – Усику (45 миллионов).
Александр Усик стал первым с 2000-го года абсолютным чемпионом мира в своем дивизионе, в его активе 22 победы в 22-х поединках. Его британский оппонент в этом бою потерпел первое поражение в карьере, новая статистика "Цыганского короля" составляет 34-1-1.
После поединка Фьюри заявил, что украинца увезли в больницу с переломом челюсти.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2103128-stalo-izvestno-skolko-zarabotali-tayson-fyuri-i-aleksandr-usik-v-boyu-za-absolyut/