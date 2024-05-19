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Усика увезли в больницу с переломом челюсти, заявил Фьюри

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Украинский боксер Александр Усик
Александр Усик. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Британский боксер Тайсон Фьюри на пресс-конференции заявил, что украинца Александра Усика увезли в больницу с переломом челюсти, передает NUR.KZ со ссылкой на Matchroom Boxing.

Соперники провели 12-раундовый поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, который раздельным решением судей выиграл Усик. В интервью на ринге после боя Фьюри заявил, что считает себя победителем.

Затем британец пришел на пресс-конференцию, на которой отсутствовал украинец.

"Усик попал в больницу со сломанной челюстью. Мы же 12 раундов выбивали [нецензурно - прим. ред.] друг из друга", — заявил Фьюри.

Представители украинца пока не подтверждали информацию о госпитализации спортсмена.

По ходу поединка оба боксера получили рассечения. Кроме того, Усик в девятом раунде отправил Фьюри в нокдаун.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2103062-usika-uvezli-v-bolnicu-s-perelomom-chelyusti-zayavil-fyuri/

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