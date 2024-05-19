Опубликовано видео нокдауна в бою Усика и Фьюри

Пресс-служба вещателя DAZN опубликовала в социальной сети X эпизод с нокдауном, в который украинец Александр Усик отправил британца Тайсона Фьюри, передает NUR.KZ.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых Усик одержал победу раздельным решением судей. Одним из ключевых стал эпизод в девятой трехминутке.

Под занавес раунда украинцу удалось потрясти соперника и развить свой успех. Фьюри был вынужден спасаться с опущенными руками и еле держался на ногах.

Рефери остановил Усика в процессе добивания и начал отсчет нокдауна. Затем судья разрешил британцу продолжить бой, но прозвучал гонг об окончании раунда.

Промоутер украинца Александр Красюк после поединка заявил, что арбитр "украл нокаут у Усика".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.