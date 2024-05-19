Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Опубликовано видео нокдауна в бою Усика и Фьюри

Опубликовано:

Боксеры Александр Усик и Тайсон Фьюри (слева направо)
Александр Усик и Тайсон Фьюри (слева направо). Фото: Richard Pelham/Getty Images

Пресс-служба вещателя DAZN опубликовала в социальной сети X эпизод с нокдауном, в который украинец Александр Усик отправил британца Тайсона Фьюри, передает NUR.KZ.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых Усик одержал победу раздельным решением судей. Одним из ключевых стал эпизод в девятой трехминутке.

Под занавес раунда украинцу удалось потрясти соперника и развить свой успех. Фьюри был вынужден спасаться с опущенными руками и еле держался на ногах.

Рефери остановил Усика в процессе добивания и начал отсчет нокдауна. Затем судья разрешил британцу продолжить бой, но прозвучал гонг об окончании раунда.

Промоутер украинца Александр Красюк после поединка заявил, что арбитр "украл нокаут у Усика".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2103050-opublikovano-video-nokdauna-v-boyu-usika-i-fyuri/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.