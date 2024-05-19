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Фьюри: Я выиграл бой с Усиком, а люди встали на сторону страны, где идет война

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Британский боксер Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил в интервью на ринге, что считает себя победителем боя с украинцем Александром Усиком, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в главном бою турнира в Эр-Рияде. Усик одержал победу раздельным решением судей по итогам 12 раундов. В девятой трехминутке он отправил Фьюри в нокдаун.

"В первую очередь я хочу поблагодарить Иисуса Христа. Это был фантастический бой от Александра. Я верю, что выиграл этот поединок. Александр забрал несколько раундов, но большинство было за мной. Мы оба показали себя с лучшей стороны.
Вы знаете, в его стране сейчас война. И люди встали на сторону той страны, где идет война. Не заблуждайтесь — на мой взгляд, я выиграл бой. И я вернусь, ведь реванш скоро. Пока мы вернемся к своим семьям, а потом увидимся в октябре.
Удачи Александру. Хорошая работа! И да хранит тебя бог. С новым годом!" — заявил Фьюри.

Для британца поражение от Усика стало первым в карьере. При этом после поединка он поцеловал украинца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2103059-fyuri-ya-vyigral-boy-s-usikom-a-lyudi-vstali-na-storonu-strany-gde-idet-voyna/

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