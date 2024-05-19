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Фьюри поцеловал Усика после чемпионского боя (видео)

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Боксеры Александр Усик и Тайсон Фьюри (слева направо)
Александр Усик и Тайсон Фьюри (слева направо). Фото: Richard Pelham/Getty Images

В X-аккаунте вещателя DAZN появилось видео последних секунд титульного поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, передает NUR.KZ.

Противостояние спортсменов прошло в Эр-Рияде. Усик одержал победу раздельным решением судей и стал первым в XXI веке абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

Сразу по окончании поединка Фьюри обнял соперника и поцеловал его в голову. Затем атлеты разошлись по своим углам, но вскоре британец вновь подошел к украинцу, и они обнялись.

Усик сохранил идеальный профессиональный рекорд. Он выиграл все 22 поединка в карьере. Ранее украинец был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Фьюри потерпел первое поражение в карьере и потерял пояс WBC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2103032-fyuri-poceloval-usika-posle-chempionskogo-boya-video/

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