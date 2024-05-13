Камшыбек Кункабаев победил на старте престижного турнира в Астане

Представитель национальной сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев одержал победу в первом поединке на международном турнире "Elorda Cup" в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником Кункабаева по стартовому поединку в весовой категории свыше 92 килограмма был кыргызстанский боксер Бектур Алимбекуул. Бой на казахстанском ринге завершился досрочно во втором раунде победой Камшыбека.

Отметим, Камышбык Кункабаев смог завоевать олимпийскую лицензию на Игры в Париже. На прошлой Олимпиаде в Токио-2020 казахстанец становился бронзовым призером.

Ранее, на международном турнире "Elorda Cup" победы в своих первых поединках одержали Нурканат Райыс (75 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Мурсал (67 кг), Серик Темиржанов (60 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг).

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