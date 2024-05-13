Асланбек Шымбергенов стартовал с победы на международном турнире в Астане

Капитан национальной сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов одержал первую победу на домашнем турнире "Elorda Cup", передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в Астане стартовал традиционный международный турнир по боксу "Elorda cup". Участие в нем принимают все лидеры сборной Казахстана, которые уже отобрались на Летние Олимпийские игры в Париже.

Одним из первых на казахстанский ринг вышел действующий чемпион мира в весовой категории до 71 килограмма Асланбек Шымбергенов. Соперником капитана отечественной команды был представитель Кыргызстана Жаркынбек Жакыпбек Уулу. Победа со счетом 5:0 уходит казахстанскому боксеру.

Отметим, в соревнованиях принимают участие команды из Узбекистана, Монголии, Ирана, Индии, Японии, Марокко, Китая, Азербайджана, Кореи, Таджикистана и Кыргызстана. Турнир продлится до 18 мая.

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