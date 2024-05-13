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Чемпион мира из Казахстана с победы начал выступление на престижном турнире

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Махмуд Сабырхан
Махмуд Сабырхан. Фото: Пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан одержал победу в первом бою на международном турнире "Elorda Cup" в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

22-летний Сабырхан выступает в весовой категории до 57 килограммов. Соперником действующего чемпиона мира был 24-летний иранский боксер Даниал Шахбахш. Победу по итогам трех раундов со счетом 5:0 одержал казахстанский боксер .

Напомним, Махмуд Сабырхан является чемпионом мира в весе до 54 килограммов. Для отбора на ОИ-2024 боксер поднялся в другую весовую категорию. На данный момент казахстанец выступает в олимпийском весе до 57 килограммов.

Ранее, капитан национальной сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов одержал первую победу на домашнем турнире "Elorda Cup".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2099663-chempion-mira-iz-kazahstana-s-pobedy-nachal-vystuplenie-na-prestizhnom-turnire/

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