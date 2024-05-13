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Дерби двух казахов состоялось на боксерском турнире в Астане

Опубликовано:

Боксер Серик Темиржанов
Серик Темиржанов. Фото: kfb.kz

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Серик Темиржанов разгромно одолел другого казахстанца Чингиза Мусинова на старте международного турнира "Elorda Cup", передает корреспондент NUR.KZ.

Битва двух казахстанских боксеров проходила в весовой категории до 60 килограммов. Победу единогласным решением судей завоевал Серик Темиржанов. Итоговый счет схватки - 5:0. Темиржанов проходит в следующий круг домашнего международного турнира "Elorda Cup".

Отметим, Серик является обладателем серебряной медали чемпионата мира-2021 (Белград, Сербия) и чемпионата Азии-2022 (Амма, Иордания).

Ранее, победы в своих первых поединках одержали Махмуд Сабырхан в весовой категории до 57 килограммов и капитан национальной сборной Асланбек Шымбергенов в весе до 71 килограмма.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2099684-derbi-dvuh-kazahov-sostoyalos-na-bokserskom-turnire-v-astane/

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