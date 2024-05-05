Сауль Альварес заработал внушительный гонорар после успешной защиты титула "асболюта"

Стало известно, какой гарантированный гонорар получит абсолютный чемпион в первом среднем дивизионе Сауль Канело Альварсе после боя с Хайме Мунгией, передает NUR.KZ со ссылкой на журналиста Дана Рафаэля.

Как сообщает источник, именитый мексиканский боксер гарантировано заработает 35 миллионов долларов за бой со своим соотечественником. Данная цифра может вырасти за счет процента Канело в продажи платных подписок на трансляцию поединка.

Этот гонорар не является самым большим в карьере Альвареса. Так, в разные годы в поединках в трилогии с Геннадием Головкиным мексиканец получил гарантированную сумму в 40 миллионов долларов (в 2017 - $40 млн, в 2022 - $45 млн).

Ранее, на пресс-конференции перед боем с Мунгией, Канело обвинил экс-промоутера в присваивании денег с боя против Геннадия Головкина.

Напомним, В Лас-Вегасе (США) прошел супербой за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе между двумя мексиканскими боксерами Саулем "Канело" Альваресом и Хайме Мунгия, который завершился победой первого - решением судей.

Альварес прокомментировал успешную защиту титулов против своего соотечественника Хайме Мунгия.

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