"Я хочу отдохнуть": Сауль "Канело" Альварес сделал заявление после защиты чемпионских титулов

Абсолютный чемпион в первом среднем весе, мексиканец Сауль "Канело" Альварес прокомментировал успешную защиту титулов против своего соотечественника Хайме Мунгия, передает корреспондент NUR.KZ.

После судейского решения Канело, находясь на ринге дал интервью, в котором поделился планами на будущее.

"Пока что, я хочу отдохнуть. Провести время со своей семьей. Если деньги будут достойными, то я готов биться хоть прямо сейчас. Мне всегда говорили, что я избегаю больших имен, но в итоге я выходил против них всех. Я дрался со всеми - Котто, Головкиным, Мэйвезером, Сондерсом. Я бился со всеми!"— заявил абсолютный чемпион.

Напомним, В Лас-Вегасе (США) прошел супербой за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе между двумя мексиканскими боксерами Саулем "Канело" Альваресом и Хайме Мунгия, который завершился победой первого - решением судей.

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