Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сауль "Канело" Альварес победил Хайме Мунгию и защитил звание абсолютного чемпиона

Опубликовано:

Сауль "Канело" Альварес
Сауль "Канело" Альварес. Фото: instagram.com/daznboxing

В Лас-Вегасе (США) прошел супербой за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе между двумя мексиканскими боксерами Саулем "Канело" Альваресом и Хайме Мунгия, который завершился победой первого решением судей, передает корреспондент NUR.KZ.

На кону поединка стояли пояса Альвареса по версии WBC, WBO, WBA и IBO в первом среднем дивизионе.

С первых же минут Альварес захватил преимущество в ринге. В четвертом отрезке Хайме Мунгия даже успел побывать в первом в своей карьере нокдауне. Поединок продлился все 12 раундов. В итоге победу единогласным решением судей в мексиканском противостоянии забирает Сауль "Канело" Альварес.

Таким образом, для 33-летнего Канело эта защита чемпионских титулов стала четвертой по счету. Ранее он одолел Геннадия Головкина, Джона Райдера и Джермелла Чарло. Именитый мексиканец одерживает 61-ю победу в своей карьере.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2096453-saul-kanelo-alvares-pobedil-hayme-mungiyu-i-zashchitil-zvanie-absolyutnogo-chempiona/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.