Сауль "Канело" Альварес победил Хайме Мунгию и защитил звание абсолютного чемпиона

В Лас-Вегасе (США) прошел супербой за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе между двумя мексиканскими боксерами Саулем "Канело" Альваресом и Хайме Мунгия, который завершился победой первого решением судей, передает корреспондент NUR.KZ.
На кону поединка стояли пояса Альвареса по версии WBC, WBO, WBA и IBO в первом среднем дивизионе.
С первых же минут Альварес захватил преимущество в ринге. В четвертом отрезке Хайме Мунгия даже успел побывать в первом в своей карьере нокдауне. Поединок продлился все 12 раундов. В итоге победу единогласным решением судей в мексиканском противостоянии забирает Сауль "Канело" Альварес.
Таким образом, для 33-летнего Канело эта защита чемпионских титулов стала четвертой по счету. Ранее он одолел Геннадия Головкина, Джона Райдера и Джермелла Чарло. Именитый мексиканец одерживает 61-ю победу в своей карьере.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2096453-saul-kanelo-alvares-pobedil-hayme-mungiyu-i-zashchitil-zvanie-absolyutnogo-chempiona/