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Канело обвинил экс-промоутера в присваивании денег с боя против Геннадия Головкина

Опубликовано:

"Канело" Альварес и Хайме Мунгия
"Канело" Альварес и Хайме Мунгия: Cris Esqueda/Golden Boy/Getty Images

Сауль "Канело" Альварес перед очередным боем за "абсолют" вступил в перепалку со своим экс-промоутером Оскаром Де ла Хойей, передает NUR.KZ со ссылкой на PBC.

Инцидент случился на пресс-конференции в США перед поединком мексиканца с его соотечественником Хайме Мунгией. Мероприятие началось с речи Оскара Де Ла Хойи, в которой он напомнил Альваресу о том, что именно его компания сделала ему известное имя.

После этого мексиканец начал оскорблять менеджера и бросил обвинения в мошенничестве и присваивании не только своих денег, но и средств Геннадия Головкина.

"Этому идиоту слева от меня хочу сказать: не забывай, что я стал Канело еще до США. Со мной ты не потерял ни цента, мы только приумножали наше состояние. Ты уже выплатил Головкину ту часть, которую собирался украсть? Да? Хорошо. Если бы мои юристы не включились, ты бы украл это. Единственное, что делает Оскар в боксе - это мошенничество. Он обворовывает боксеров. Советую всем нанять хороших юристов. Оскар пытался украсть деньги у меня и у Головкина. Он чертов мерзавец. У меня есть доказательства", - заявил Альварес.

Напомним, в 2022 году появилась информация об иске Геннадия Головкина к фирме Оскара Де Ла Хойи "Golden Boy Promotions".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2094665-kanelo-obvinil-eks-promoutera-v-prisvaivanie-deneg-s-boya-protiv-gennadiya-golovkina/

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