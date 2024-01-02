Непобежденный боксер раскрыл подробности боя с Жанибеком Алимханулы

Британский профессиональный боксер, чемпион в среднем весе Нэйтан Хини сделал заявление о боях в этом году и в числе будущих соперников назвал обладателя чемпионских титулов WBO и IBF в среднем дивизионе Жанибека Алимханулы, передает NUR.KZ со ссылкой на Seconds out.

Чемпион из Великобритании ранее бросил вызов Алимханулы. Теперь же он уверен, что бой можно провести в конце года в родном городе Сток-он-Тренте.

"Нет какого-то конкретного боксера, которого я бы хотел. Но моим идеальным сценарием было бы сначала защитить британский титул, а затем сразиться с кем-нибудь вроде Юбэнка. Если я выиграю в этих боях, то потом мне бы хотелось подраться с Жанибеком. Я бы с радостью сразился с Жанибеком на "граунде", но я сомневаюсь, что он приедет в Сток-он-Трент, хотя кто знает... Наш бой можно устроить и в Вегасе либо где-нибудь еще. В общем так: сначала защита британского титула, затем домашний поединок, а под конец года — бой с Жанибеком", — сказал Хини в интервью Seconds Out.

Ранее Жанибека на бой вызвал чемпион WBO в среднем дивизионе американец Джермалл Чарло.

Напомним, последний бой Жанибек провел против чемпиона IBF Винченцо Гуалтьери 14 октября в США. В том поединке казахстанский боксер одержал досрочную победу нокаутом и объединил титулы.

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