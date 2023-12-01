"Легкая работа": Жанибек Алимханулы ответил Джермаллу Чарло

Чемпион мира по версии WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы ответил на вызов обладателя чемпионского пояса WBC американца Джермалла Чарло, передает NUR.KZ со ссылкой на пост казахстанца в социальной сети X.

Казахстанский профи-боксер, как и ранее согласен на бой с чемпионом WBC. Алимханулы также как и Джермалл Чарло хочет объединить чемпионские пояса в среднем весе. Оба боксера уверены этот поединок станет супербоем в среднем дивизионе.

В своей социальной сети X "Qazaq style" продолжает активно отвечать на вызовы Чарло. Последний раз, после боя с Хосе Бенавидесом-младшим, Джермалл заявил, что для того, чтобы стать абсолютным чемпионом в среднем дивизионе ему необходимо встретиться на ринге с обладателем поясов WBO и IBF Жанибеком Алимханулы. На что казахстанец ответил, что для него это будет "легкая работа".

Напомним, последний бой Жанибек провел против чемпиона IBF Винченцо Гуалтьери 14 октября в США. В том поединке казахстанский боксер одержал досрочную победу нокаутом и объединил титулы.

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