Жанибек Алимханулы нокаутировал Гуалтьери и объединил титулы в среднем весе

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы одержал победу над Винченцо Гуалтьери (Германия) и объединил титулы чемпиона мира в средней весовой категории, передает NUR.KZ.

Бой состоялся в Розенберге (Техас, США). На кон Алимханулы поставил свой пояс WBO, а Гуалтьери - IBF.

Казахстанский боксер выступал в качестве фаворита поединка. Стартовый раунд традиционно прошел в разведке. Алимханулы совершил несколько атак, однако соперник видел удары.

Затем Жанибек захватил контроль в поединке. Он стал прессинговать оппонента, разбивать его защиту. Гуалтьери же выступал вторым номером, пытаясь контратаковать. Тем не менее, темп боя был невысоким. Алимханулы доминировал.

В пятом раунде казахстанец плотным ударом потряс оппонента, но развить ситуацию не удалось. Немец быстро восстановился.

В шестой трехминутке Жанибек продолжал увеличивать преимущество. Он в одностороннем порядке избивал соперника. И во время одной из атак рефери остановил бой.

Таким образом, Алимханулы объединил титулы в среднем весе.

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