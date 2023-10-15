Жанибек Алимханулы нокаутировал Гуалтьери и объединил титулы в среднем весе

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы одержал победу над Винченцо Гуалтьери (Германия) и объединил титулы чемпиона мира в средней весовой категории, передает NUR.KZ.
Бой состоялся в Розенберге (Техас, США). На кон Алимханулы поставил свой пояс WBO, а Гуалтьери - IBF.
Казахстанский боксер выступал в качестве фаворита поединка. Стартовый раунд традиционно прошел в разведке. Алимханулы совершил несколько атак, однако соперник видел удары.
Затем Жанибек захватил контроль в поединке. Он стал прессинговать оппонента, разбивать его защиту. Гуалтьери же выступал вторым номером, пытаясь контратаковать. Тем не менее, темп боя был невысоким. Алимханулы доминировал.
В пятом раунде казахстанец плотным ударом потряс оппонента, но развить ситуацию не удалось. Немец быстро восстановился.
В шестой трехминутке Жанибек продолжал увеличивать преимущество. Он в одностороннем порядке избивал соперника. И во время одной из атак рефери остановил бой.
Таким образом, Алимханулы объединил титулы в среднем весе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2041033-zhanibek-alimhanuly-izbil-gualteri-i-obedinil-tituly-v-srednem-vese/