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Британский непобежденный боксер вызвал на бой Жанибека Алимханулы

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Боксер Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly/

Британский профессиональный боксер Нэтан Хини бросил вызов чемпиону WBO и IBF в среднем весе казахстанцу Жанибеку Алимханулы, передает NUR.KZ со ссылкой на на промоутерскую организацию Queensberry Promotions.

Чемпион Великобритании с 18-ю победами в активе отметил, что никто не хочет драться с Алимханулы и на бой с ним, Хини, казахстанец бы согласился.

«В течение последнего года Жанибек вызывал всех на бой. Никто не хочет драться с ним. Он массивный левша, обладатель двух поясов чемпиона мира по версиям IBF и WBO. И я знаю, что, если бы я вызвал его [на бой] и сказал: „Послушай, приятель, ты мог бы сделать это холодной дождливой ночью в Стоуке“, я думаю, он бы согласился», — заявил Хини промоутерской компании Queensberry Promotions.

Ранее, Жанибека на бой вызвал чемпион WBO в среднем дивизионе американец Джермалл Чарло.

Напомним, последний бой Жанибек провел против чемпиона IBF Винченцо Гуалтьери 14 октября в США. В том поединке казахстанский боксер одержал досрочную победу нокаутом и объединил титулы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2048996-britanskiy-nepobezhdennyy-bokser-vyzval-na-boy-zhanibeka-alimhanuly/

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