"Я подерусь с Жанибеком": Джермалл Чарло прокомментировал бой с Алимханулы

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло после победного боя против Хосе Бенавидеса-младшего высказался о следующем поединке против казахстанца Жанибека Алимханулы, передает NUR.KZ.

Американский боксер заявил, что для того, чтобы стать абсолютным чемпионом в среднем дивизионе ему необходимо встретиться на ринге с обладателем поясов WBO и IBF Жанибеком Алимханулы.

"Если не получится сделать большие бои в супер-среднем весе, я с удовольствием вернусь в средний вес. Я подерусь с Жанибеком, я подерусь с обязательным претендентом Карлосом Адамесом. Отдаю должное им - со своей стороны они сделали все, чтобы получить свой шанс. И я не тот боец, который избегает кого-то. Если все сложится, то вы увидите меня против этих ребят.

Я рад быть здесь, рад провести бой. Если этому суждено, то я буду биться с Адамесом. И я почти уверен, что скоро придет время биться мне с Жанибеком, чтобы стать абсолютным чемпионом мира и объединить дивизион", - сказал Чарло на пресс-конференции после боя с Бенавидесом.

Ранее, Жанибек Алимханулы заявил, что готов провести бой с Чарло, чтобы объединить три чемпионских пояса.

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