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Жанибек Алимханулы принял вызов непобежденного американского боксера

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Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Казахстанский профи-боксер, чемпион среднего веса по версии WBO и IBF Жанибек Алимханулы согласился на бой с обладателем пояса WBC Джермаллом Чарло, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram казахстанца.

В интервью Showtime непобежденный американец бросил вызов Жанибеку Алимханулы. Ответ казахстанского чемпиона не заставил себя долго ждать.

"Чарло? Я могу легко его нокаутировать! Если будет бой с Чарло, ни у кого не возникнет вопроса, сможет ли Жанибек его победить. В крайнем случае будет только вопрос: в каком раунде и каким ударом Qazaq style нокаутирует его? Я сейчас на своем пике, ни у одного боксера нет шансов против Qazaq style", - написал в Instagram stories Алимханулы.

Instagram-stories Жанибека Алимханулы с ответом на вызов Джермаллу Чарло
Instagram-stories Жанибека Алимханулы с ответом на вызов Джермаллу Чарло. Фото: instagram.com / janibek_alimkhanuly

Напомним, последний бой Жанибек провел против чемпиона IBF Винченцо Гуалтьери 14 октября в США. В том поединке казахстанский боксер одержал досрочную победу нокаутом и объединил титулы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2047248-zhanibek-alimhanuly-prinyal-vyzov-nepobezhdennogo-amerikanskogo-boksera/

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