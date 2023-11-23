Жанибек Алимханулы принял вызов непобежденного американского боксера

Казахстанский профи-боксер, чемпион среднего веса по версии WBO и IBF Жанибек Алимханулы согласился на бой с обладателем пояса WBC Джермаллом Чарло, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram казахстанца.

В интервью Showtime непобежденный американец бросил вызов Жанибеку Алимханулы. Ответ казахстанского чемпиона не заставил себя долго ждать.

"Чарло? Я могу легко его нокаутировать! Если будет бой с Чарло, ни у кого не возникнет вопроса, сможет ли Жанибек его победить. В крайнем случае будет только вопрос: в каком раунде и каким ударом Qazaq style нокаутирует его? Я сейчас на своем пике, ни у одного боксера нет шансов против Qazaq style", - написал в Instagram stories Алимханулы.

Instagram-stories Жанибека Алимханулы с ответом на вызов Джермаллу Чарло. Фото: instagram.com / janibek_alimkhanuly

Напомним, последний бой Жанибек провел против чемпиона IBF Винченцо Гуалтьери 14 октября в США. В том поединке казахстанский боксер одержал досрочную победу нокаутом и объединил титулы.

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