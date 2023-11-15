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Стала известна новая дата супербоя Усик - Фьюри

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Тайсон Фьюри и Александр Усик
Тайсон Фьюри и Александр Усик. Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Бой в супертяжелом весе за звание абсолютного чемпиона между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет 17 февраля 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на журналиста ESPN Майка Коппинджера.

Самый ожидаемый поединок в современном боксе пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Изначально чемпионский бой должен был состояться 23 декабря этого года, но по просьбе Фьюри бой был перенесен.

28 октября британец провел боксерский поединок с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну и раздельным судейским решением одержал победу. После тяжелого поединка Фьюри заявил, что ему нужно будет больше времени на восстановление перед встречей с Усиком.

Ранее, мы рассказывали, как после боя с Нганну, Фьюри и Усик провели "дуэль взглядов".

Что касается Усика, то в последний раз он выходил на ринг в августе этого года. Александр провел вторую защиту титула чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO, нокаутировав в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2045886-stala-izvestna-novaya-data-superboya-usik-fyuri/

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