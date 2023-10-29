Фьюри провел дуэль взглядов с Усиком после победы над Нганну (видео)

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри на ринге встретился лицом к лицу с обладателем поясов WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring Александром Усиком, передает NUR.KZ.

В ночь на воскресенье в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) британец провел поединок с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, который дебютировал в профессиональном боксе. Судьи раздельным решением отдали победу Фьюри.

После боя Усика, присутствовавшего в зрительном зале, пригласили на ринг. Там украинец провел дуэль взглядов с Фьюри.

Планируется, что тяжеловесы зимой встретятся в Саудовской Аравии в объединительном поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу. Усик на ринге заявил, что готов биться 23 декабря.

После боя с Нганну у Фьюри в активе 34 победы при одной ничьей. Усик выиграл все из 21 поединка в профессиональной карьере.

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