Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Фьюри провел дуэль взглядов с Усиком после победы над Нганну (видео)

Опубликовано:

Тайсон Фьюри и Александр Усик
Тайсон Фьюри и Александр Усик (слева направо): Justin Setterfield / Getty Images

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри на ринге встретился лицом к лицу с обладателем поясов WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring Александром Усиком, передает NUR.KZ.

В ночь на воскресенье в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) британец провел поединок с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, который дебютировал в профессиональном боксе. Судьи раздельным решением отдали победу Фьюри.

После боя Усика, присутствовавшего в зрительном зале, пригласили на ринг. Там украинец провел дуэль взглядов с Фьюри.

Планируется, что тяжеловесы зимой встретятся в Саудовской Аравии в объединительном поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу. Усик на ринге заявил, что готов биться 23 декабря.

После боя с Нганну у Фьюри в активе 34 победы при одной ничьей. Усик выиграл все из 21 поединка в профессиональной карьере.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2043019-fyuri-provel-duel-vzglyadov-s-usikom-posle-pobedy-nad-ngannu-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.