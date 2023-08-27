Танцы Усика: один из лучших боксеров планеты празднует успешную защиту титулов

Профессиональный боксер Александр Усик: Фото: instagram.com / usykaa

Непобежденный украинский боксер Александр Усик нокаутом завершил вторую защиту трех чемпионских поясов (WBA Super, IBF, WBO) против британца Дэниеля Дюбуа на вечере бокса в польском Вроцлаве, передает NUR.KZ.

Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Для украинца это стало 21-й победой на профессиональном ринге. Дюбуа, в свою очередь, потерпел второе поражение. Ранее он проиграл в ноябре 2020-го, уступив техническим нокаутом в десятом раунде соотечественнику Джо Джойсу.

После боя Усик обратился к своему оппоненту.

"Это не плохо, это бокс, не балет не танцы, Дэниель. Ты молод. Ты можешь...ты можешь мечтать. Чувак, расслабься это бокс, это тяжелый спорт" - сказал Александр.

К слову о танцах, после победы сам чемпион не сдержался и станцевал прямо на ринге.

Напомним, в этом же вечере бокса казахстанец Нурсултан Аманжолов потерпел первое поражением нокаутом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2034131-tantsy-usika-odin-iz-luchshih-bokserov-planety-prazdnuet-uspeshnuyu-zaschitu-titulov/