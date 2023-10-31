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Фьюри: Нганну дал мне более тяжелый бой, чем все другие боксеры за последние 10 лет

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Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри. Фото: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оценил поединок против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Он отметил, что бой был тяжелым, сообщает IFL.TV.

Британец подчеркнул, что провел не самый лучший поединок в карьере.

"Безусловно, это было не лучшее выступление, однако я не собираюсь оправдываться. У меня была хорошая подготовка. Но это был тяжелый бой. Мне пришлось подняться с канваса, чтобы победить. Никаких оправданий. При этом не надо принижать соперника. Ты настолько хорош, насколько позволяет тебе соперник, вот и все.

У меня не было недооценки. Я готовился к бою 12 недель, подготовился как можно лучше.

Мы не знали, насколько он хорош или насколько он плох. Не было никаких видео, и я не видел его в роли боксера. Поэтому он был намного более неудобным соперником, чем я думал. У него отлично получалось то, что он делал. Нганну дал мне более тяжелый бой, чем все другие боксеры за последние десять лет. Я считаю, что это был самый тяжелый бой за многие годы",- сказал Фьюри.

Напомним, Тайсон и Фрэнсис провели бой по правилам бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Фьюри побывал в нокдауне, но сумел выиграть поединок решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2043410-fyuri-ngannu-dal-mne-bolee-tyazhelyy-boy-chem-vse-drugie-boksery-za-poslednie-10-let/

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