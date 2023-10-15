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Токаев поздравил Жанибека Алимханулы с победой

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил боксера Жанибека Алимханулы с победой, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный аккаунт главы государства в соцсети X.

"Поздравляю Жанибека Алимханулы с блистательной победой в объединительном боксерском поединке за звание чемпиона мира по версиям WBO и IBF. Жанибек в очередной раз продемонстрировал всему миру красоту и мощь казахского стиля бокса", – написал Токаев.

Президент подчеркнул, что эта победа мотивирует молодых казахстанцев к достижению результатов.

"Желаю счастья, здоровья и новых спортивных вершин!" – добавил глава государства.

Напомним, сегодня казахстанский боксер Жанибек Алимханулы одержал победу над Винченцо Гуалтьери (Германия) и объединил титулы чемпиона мира в средней весовой категории.

При этом отметим, что месяц назад казахстанец сделал дерзкое заявление в адрес Сауля "Канело" Альвареса и предложил ему бой.

Жанибек Алимханулы родился в селе Жыланды в Алакольском районе Алматинской области.

В 2012 году Жанибек стал чемпионом Казахстана в среднем весе, а на следующий год — победителем чемпионата Азии и чемпионом мира среди боксеров-любителей. В последующие годы Жанибек продолжал демонстрировать мастерство.

Он одержал победу на Азиатских играх в 2014 году и стал чемпионом Казахстана в последующие два года. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Жанибек достиг четвертьфинала, где потерпел поражение от азербайджанского боксера Кямрана Шахсуварлы.

В 2017 году, после почти годового перерыва в любительском боксе, в четвертьфинале чемпионата республики Жанибек неожиданно проиграл молодому Михаилу Коханчику из Костаная.

В дебютном профессиональном бою (2016) Жанибек нокаутировал колумбийского боксера Милтона Нуньеса в первом раунде.

С 2018 года Жанибек Алимханулы проживает в Окснарде, штат Калифорния, и тренируется под руководством Джеймса Бадди МакГирта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2041038-tokaev-pozdravil-zhanibeka-alimhanuly-s-pobedoy/

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