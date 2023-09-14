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"Канело, давай подеремся!": Жанибек Алимханулы бросил вызов Альваресу

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Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: YouTube/Khalif TV

Казахстанский профи-боксер, чемпион WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы сделал дерзкое заявление в адрес Сауля Канело Альвареса и предложил ему бой, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал Esnews.

Qazaq style в своем интервью отмечал нескольких боксеров, с кем хотел бы провести следующий бой. Самый громкий вызов он бросил абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе мексиканцу Саулю Канело Альваресу.

"Канело, давай подеремся! Я покажу тебе наш казахский стиль", - заявил Алимханулы в беседе с журналистами.

На данный момент Алимханулы ведет подготовку к поединку с чемпионом среднего веса по версии IBF немцем Винченцо Гуалтьери. Их бой пройдет 14 октября в американском Розенберге.

Что касается Канело, то мексиканец выйдет на ринг 30 сентября в Лас-Вегасе против Джермелла Чарло. В его андеркарде также выступят другие казахстанские профи-боксеры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2036672-kanelo-davay-poderemsya-zhanibek-alimhanuly-brosil-vyzov-alvaresu/

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