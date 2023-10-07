"Бои за справедливость": Казахстанская федерация бокса намерена судиться с оргкомитетом Азиады

Федерация бокса Казахстана намерена оспорить судейские решения в отношение некоторых казахстанских боксеров, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram КФБ.

Президент казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев сделал заявление о намерении организации судиться с Оргкомитетом боксерских соревнований на Азиаде, чтобы вернуть олимпийскую лицензию Асланбеку Шымбергенову и золотую медаль Карине Ибрагимовой.

"Уважаемые друзья, боксерский турнир на Азиатских играх завершился, но «бои» за справедливость еще нет. Я хотел бы официально заявить, что Казахстанская федерация бокса будет судиться с Оргкомитетом отвечающих за проведение поединков на китайском ринге в лице PBU (Рабочая группа МОК по боксу Париж-2024).

Задача №1 – это вернуть олимпийскую лицензию Асланбеку Шымбергенову и золотую медаль Карине Ибрагимовой! Мы полностью поддерживаем инициативу министерства туризма и спорта и Национального Олимпийского комитета в рамках их мер в отношении защиты прав наших боксеров. Именно в этой ситуации мы должны объединиться и единым целым выступить против произвола судей и некомпетентности принимающей стороны.

КФБ в этой ситуации будет проводить свою линию, используя правовые процедуры и действенные методы. Друзья, еще раз. Турнир проводил МОК, не IBA, поэтому здесь невозможны случаи отмены решения, апелляции и пересмотры.

Более того, в современной истории МОК еще не было подобных прецендентов, когда меняли решения в боксе. Но даже несмотря на все эти факты – мы до последнего будем сражаться за Асланбека и Карину. Для нас они самые настоящие чемпионы", - заявляет федерация от лица Кенеса Ракишева.

Напомним, после спорного судейского решения в бою капитана сборной Казахстана Асланбека Шымбергенова против японца Севонрета Окадзавы, федерация бокса Казахстана официально отправила запрос в Международный Олимпийский комитет.

О неоднозначном решение судей высказалась также Международная федерация бокса и Азиатская конфедерация.

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