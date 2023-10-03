Асланбек Шымбергенов уступил в полуфинале Азиатских игр и стал обладателем бронзовой медали

Капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов проиграл в полуфинале японскому боксеру Севонрету Окадзаве и покидает Азиаду с бронзовой медалью, передает NUR.KZ.
Асланбек Шымбергенов - действующий чемпион мира в весовой категории до 71 килограмма. На ринге он встречался с чемпионом мира 2022 года в весе до 67 килограммов японским боксером Севонретом Окадзавой.
С самого старта поединка капитан сборной Казахстана наносил точные удары и прессинговал соперника. По итогам первого раунда выигрывал Асланбек - 3:2.
Во втором отрезке был близкий бой. Шымбергенов выступал акцентированными ударами, Окадзава действовал на отходах. Во втором раунде опять победа за казахстанцем - 3:2.
В заключительной части необходимо было сохранить результат и быть более аккуратным. Преимущество переходило от одного боксера к другому. В итоге судьи посчитали отдать победу японскому спортсмену.
Таким образом, Шымбергенов становится бронзовым призером Азиады.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2039317-aslanbek-shymbergenov-ustupil-v-polufinale-aziatskih-igr-i-stal-obladatelem-bronzovoy-medali/