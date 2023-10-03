Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Асланбек Шымбергенов уступил в полуфинале Азиатских игр и стал обладателем бронзовой медали

Опубликовано:

Асланбек Шымбергенов
Асланбек Шымбергенов. Фото: Дирекция развития спорта

Капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов проиграл в полуфинале японскому боксеру Севонрету Окадзаве и покидает Азиаду с бронзовой медалью, передает NUR.KZ.

Асланбек Шымбергенов - действующий чемпион мира в весовой категории до 71 килограмма. На ринге он встречался с чемпионом мира 2022 года в весе до 67 килограммов японским боксером Севонретом Окадзавой.

С самого старта поединка капитан сборной Казахстана наносил точные удары и прессинговал соперника. По итогам первого раунда выигрывал Асланбек - 3:2.

Во втором отрезке был близкий бой. Шымбергенов выступал акцентированными ударами, Окадзава действовал на отходах. Во втором раунде опять победа за казахстанцем - 3:2.

В заключительной части необходимо было сохранить результат и быть более аккуратным. Преимущество переходило от одного боксера к другому. В итоге судьи посчитали отдать победу японскому спортсмену.

Таким образом, Шымбергенов становится бронзовым призером Азиады.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2039317-aslanbek-shymbergenov-ustupil-v-polufinale-aziatskih-igr-i-stal-obladatelem-bronzovoy-medali/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.