Асланбек Шымбергенов уступил в полуфинале Азиатских игр и стал обладателем бронзовой медали

Капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов проиграл в полуфинале японскому боксеру Севонрету Окадзаве и покидает Азиаду с бронзовой медалью, передает NUR.KZ.

Асланбек Шымбергенов - действующий чемпион мира в весовой категории до 71 килограмма. На ринге он встречался с чемпионом мира 2022 года в весе до 67 килограммов японским боксером Севонретом Окадзавой.

С самого старта поединка капитан сборной Казахстана наносил точные удары и прессинговал соперника. По итогам первого раунда выигрывал Асланбек - 3:2.

Во втором отрезке был близкий бой. Шымбергенов выступал акцентированными ударами, Окадзава действовал на отходах. Во втором раунде опять победа за казахстанцем - 3:2.

В заключительной части необходимо было сохранить результат и быть более аккуратным. Преимущество переходило от одного боксера к другому. В итоге судьи посчитали отдать победу японскому спортсмену.

Таким образом, Шымбергенов становится бронзовым призером Азиады.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.