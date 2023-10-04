"Это было ужасное решение": Азиатская конфедерация бокса оценила судейство боя Асланбека Шымбергенова

Бывший тренер по боксу и журналист Тейлор О'Хиггинс поделился мнением о судейском решение в отношении капитана сборной Казахстана и действующего чемпиона мира Асланбека Шымбергенова с японцем Севонретом Окадзавой в полуфинале Азиады в Ханчжоу, передает Sports.kz.

Встреча боксеров состоялась 3 октября и завершилась спорной победой Окадзавы со счетом 3:2. Как отметил О’Хиггинс, он сам, а также неназванный представитель Азиатской конфедерации бокса (ASBC) признали победителем Асланбека Шымбергенова.

«Я смотрел бой со старшим членом Азиатской конфедерации бокса, и мы оба насчитали 3-0 (по раундам - прим.ред.) в пользу Шымбергенова. Раунды были близкими, но явно сложились в пользу Асланбека. Это было ужасное решение», — заявил эксперт.

Напомним, после спорного решения судей Казахстанская федерация бокса направила официальное заявление в Международный Олимпийский комитет с целью объяснить судейство.

Единственным боксером, который смог выйти в финал стал Камшыбек Кункабаев.

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