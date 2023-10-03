"Самое несправедливое решение арбитров в истории Азиатских игр": Президент федерации бокса Казахстана высказался о судействе

Казахстанская федерация бокса официально отправила запрос в Международный Олимпийский комитет с целью объяснить судейство после спорного результата боя капитана сборной Асланбека Шымбергенова, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram КФБ.

Президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев сделал заявление после спорного решения судей в полуфинальном поединке капитана сборной Асланбека Шымбергенова.

"Самое несправедливое решение судей в истории Азиатских игр!

Уважаемые болельщики, как вы сами все видели в полуфинальном поединке нашего чемпиона мира, капитана национальной сборной Казахстана Асланбека Шымбергенова произошел вопиющий случай крайне несправедливого решения судей. Шымбергенов на протяжении всего боя доминировал над Севоном Оказавой из Японии, шел в острые атаки, быстрее бил и чаще попадал. Но руку подняли сопернику Шымбергенова…

Международный Олимпийский комитет не раз высказывал претензии по поводу судейства в IBA, но то, что произошло здесь в Ханчжоу в полуфинале Азиатских игр переходит все границы.

В связи с этим, Казахстанская федерация бокса официально высказывает свои претензии судейству МОК на АИ. При этом, вопросы к судьям были с самого начала, начиная с жеребьёвки спортсменов, когда в одну сетку с нашими мастерами попадали самые сильные боксёры турнира. А местным боксерам была уготована «красная дорожка»…

На турнирах под эгидой МОК нельзя подавать протесты и жалобы против отдельных случаев произвола судейского корпуса. Казахстан, как боксерская держава, лидеры в боксе, не может смириться с подобными фактами дискриминации в ринге.

Со своей стороны, я выражаю личную поддержку Асланбеку Шымбергенову! Я верю, что подобные факты не сломают нашего капитана и он продолжит высоко нести Флаг Казахстана на самых значимых международных турнирах по боксу!" - обращается президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев.

Таким образом, на этом турнире от сборной по боксу остался только Камшыбек Кункабаев, который должен выступить в полуфинале в вечерней сессии против представителя Индии Нарендера.