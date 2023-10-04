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Асланбек Шымбергенов сделал заявление после поражения в полуфинале

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Асланбек Шымбергенов
Асланбек Шымбергенов. Фото: Olympic.kz/Сали Сабиров

Капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов обратился к болельщикам сразу после полуфинального боя против японца Севонрета Окадзавы, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram боксера.

Асланбек Шымбергенов на Летних Азиатских играх в Ханчжоу стал бронзовым призером. Сразу после нашумевшего полуфинала он сделал заявление.

«Для меня Азиатские Игры на этом завершены. Большое спасибо, что болели за меня!», — написал казахстанский боксер в публикации на своей странице в социальной сети.

Напомним, в полуфинале в весовой категории до 71 килограмма действующий чемпион мира Асланбек Шымбергенов потерпел поражение от японского спортсмена Севонрета Окадзавы раздельным решением судей.

Сразу после данного судейского решения президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев официально обратился в Международный Олимпийский комитет с целью объяснить спорный вердикт арбитров.

Судейство на Азиаде, также раскритиковала Азиатская конфедерация бокса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2039460-aslanbek-shymbergenov-sdelal-zayavlenie-posle-porazheniya-v-polufinale/

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