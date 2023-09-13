"Он даже не в курсе, что у Головкина уже нет титулов": Жанибек Алимханулы высмеял слова Криса Юбенка-младшего

Чемпион WBO в среднем весе, казахстанец Жанибек Алимханулы отреагировал в своих социальных сетях на слова Криса Юбенка-младшего о возможном бое между ними, передает NUR.KZ.

На своей странице в Twitter "Qazaq style" в шутливой форме прокомментировал слова британца.

"А какого ответа вы ждали? Вы думали - он скажет, что хочет боя с победителем?

Да он даже не в курсе, что у Головкина уже нет титулов ", - заявляет Алимханулы.

Юбенк-младший ранее вызвал на поединок Геннадия Головкина и заявил, что хочет отобрать у него чемпионские пояса, от которых казахстанец отказался. Затем на оплошность британца указал Алимханулы, который предложил свою кандидатуру на следующий бой.

Напомним, Алимханулы свой следующий бой проведет 10 октября в американском Розенберге против чемпиона в среднем весе по версии IBF немца Винченцо Гуалтьери.

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