"Я хочу драться с GGG": Крис Юбенк-младший бросил вызов Геннадию Головкину

Геннадий Головкин. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Британский профи-боксер Крис Юбенк-младший после эффектного боя против Лиама Смита высказался о том, что в следующем поединке хотел бы встретиться с Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ, со ссылкой на Sky Sports Boxing.

Юбенк-младший провел реванш против экс-чемпиона мира в среднем весе своего соотечественника Лиама Смита. Бой был рассчитан на 12 раундов. Крис одержал уверенную победу в 10-м раунде с несколькими нокдаунами. После поединка Юбенк, находясь в ринге бросил вызов Головкину.

"Я хочу дратсья с GGG. Я не знаю, где он сейчас, но где бы не находился Геннадий слишком долго эти титулы были в твоих руках. Я хочу забрать один из них и победить тебя!" - заявляет британец.

Напомним, с 14 июня казахстанский боксер оставил пояса и потерял статус чемпиона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2035042-ya-hochu-dratsya-s-ggg-kris-yubenk-mladshiy-brosil-vyzov-gennadiyu-golovkinu/