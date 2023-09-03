"Зачем ему нужен Головкин?": Жанибек Алимханулы ответил на дерзкий вызов британца

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Казахстанский профи-боксер Жанибек Алимханулы ответил на вызов британца Криса Юбенка-младшего, который ранее заявил, что хочет драться с Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ.

Крис Юбенк- младший после победного боя бросил вызов Головкину и отмечал, что казахстанец слишком долго держит титулы. К слову сказать, Геннадий оставил пояса и больше не является чемпионом. На это обратил внимание другой казахстанский боксер, чемпион мира среднего веса по версии WBO Жанибек Алимханулы.

"Зачем ему нужен Головкин? Знаете, почему он не называет моем имя? Потому что я ночной кошмар. В среднем весе есть только один король, и это - я. Юбенк- легкая работа"- заявляет Алимханулы на своей странице в Twitter.

Ранее, команда Юбенка выражала желание сделать бой с Алимханулы, но все закончилось тем, что промоутеры предложили британцу поединок против Конора Бенна.

Напомним, Qazaq Style вернется на ринг 14 октября в американком Розенберге против чемпиона IBF Винченцо Гуалтьери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2035045-zachem-emu-nuzhen-golovkin-zhanibek-alimhanuly-otvetil-na-derzkiy-vyzov-britantsa/