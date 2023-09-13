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Крис Юбенк-младший ответил на вызов Жанибека Алимханулы

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Крис Юбенк-младший
Крис Юбенк-младший. Фото: Huw Fairclough/Getty Images

Британский профи-боксер Крис Юбенк-младший прокомментировал недавний вызов казахстанца, чемпиона WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы, передает NUR.KZ со ссылкой на Skysports.

Журналисты поинтересовались у британца: хотел бы он встретиться с победителем противостояния за два чемпионских пояса (WBO и IBF) Алимханулы - Гуалтьери.

"Я не видел их бои прежде. Я не знаю, кто они такие, хотя я и в этой игре. И широкая публика тоже не знает, кто они какие. Конечно, я хочу драться за титул чемпиона мира, но очень сложно разобраться со всей этой боксерской политикой. Мне повезло - я могу делать громкие бои и без титула чемпиона мира, но я все еще мечтаю стать чемпионом мира. Я сделаю все возможное для этого, просто нужно, чтобы сошлись время и мои планы", - заявляет Юбенк-младший.

Напомним, после эффектной победы над Лиамом Смитом, британец бросил вызов Геннадию Головкину, но вскоре "передумал", так как ему указали на то, что казахстанец больше не является чемпионом. На эту ошибку указал также и Жанибек Алимханулы, который предложил провести бой именно с ним.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2036417-kris-yubenk-mladshiy-otvetil-na-vyzov-zhanibeka-alimhanuly/

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