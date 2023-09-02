Официально: Жанибек Алимханулы проведет титульный бой против чемпиона IBF

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы следующий бой проведет против обладателя титула IBF Винченцо Гуалтьери (Германия), передает NUR.KZ.

Титульная встреча намечена на 14 октября. Бой состоится на арене Fort Bend Epicenter, которая находится в Розенберге (Техас, США).

Алимханулы в третий раз будет защищать свой титул чемпиона мира. Для соперника же это будет первая защита пояса.

Гуалтьери на профи-ринге не потерпел ни одного поражение. В его активе 21 победа (семь досрочных). Еще один бой завершился вничью.

Алимханулы последний бой провел в мае текущего года. Он одержал победу над канадцем Стивеном Батлером.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2034995-ofitsialno-zhanibek-alimhanuly-provedet-titulnyy-boy-protiv-chempiona-ibf/