Казахстанские боксеры прибыли в Мексику на бой в андеркарде "Канело"

Бек Нурмаганбет. Фото: instagram.com/nurmaganbet.bek.kazbekuli/

Казахстанские боксеры-профессионалы Абильхан Аманкул и Бек Нурмаганбет прибыли в Гвадалахару (Мексика), где 6 мая состоится крупный вечер бокса с участием Сауля Альвареса, передает NUR.KZ.

В андеркарде данного вечера бокса Абильхан в восьмираундовом бою сразится с местным боксером Фабианом Риосом Фаусто. Тогда как Бек проведет восьмираундовый поединок против венесуэльца Аргениса Эспаны.

"Наши бойцы благополучно прибыли в Гвадалахару, штат Халиско, Мексика, где будет проходить вечер бокса. Скоро наши боксеры пройдут процедуру взвешивания и битву взглядов. До боя осталось 5 дней", - написала пресс-служба Suleimen Promotions.

Отметим, что 6 мая в главном бою вечера абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес встретится с британцем Джоном Райдером.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2018966-kazahstanskie-boksery-pribyli-v-meksiku-na-boy-v-anderkarde-kanelo/