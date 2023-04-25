Сменился соперник Аманкула по бою в андеркарде у Сауля Альвареса

Абильхан Аманкул. Фото: olympic.kz

Изменился соперник казахстанского боксера Абильхана Аманкула по поединку в рамках вечера бокса "Сауль Альварес - Джон Райдер", передает NUR.KZ со ссылкой на BoxRec.com.

Изначально Аманкул должен был драться с мексиканцем Хесусом Паломаресом (7-2-1, 4КО). Данный бой был рассчитан на восемь раундов.

Однако позже информация изменилась. Казахстанский боксе не будет биться с Паломаресом. Его новым оппонентом значится Фабиан Риос Фраусто. Бой должен пройти в лимите среднего веса.

Добавим, что выступающий во втором среднем весе Бек Нурмаганбет сразится с Аргенисом Эспаной из Венесуэлы. Бой рассчитан на восемь раундов.

Мексиканец Саулеь Альварес в главном поединке сразится с британцем Джоном Райдером. На кону будут стоять все титулы "Канело" во втором среднем весе (IBF, WBA, WBO, WBC).

Вечер бокса пройдет в Гвадалахаре (Мексика).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2018232-smenilsya-sopernik-amankula-po-boyu-v-anderkarde-u-saulya-alvaresa/