Официально анонсирован бой Сауля Альвареса в Мексике

Сауль Альварес. Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес свой следующий поединок проведет против британца Джона Райдера в Мексике, передает NUR.KZ.

Об этом мексиканский боксер сообщил на своей странице в социальных сетях. Поединок между "Канело" и Райдером состоится 6 мая на стадионе "Акрон" в Гвадалахаре (Мексика).

Боксеры уже успели провести пресс-конференцию и битву взглядов.

Напомним, что Сауль Альварес не выходил на ринг с сентября прошлого года, когда победил в трилогии казахстанца Геннадия Головкина.

Интересно, что в последний раз "Канело" боксировал в Мексике 11 лет назад.

Всего на счету Сауля 58 побед на профи-ринге при двух поражениях и двух ничьих. В активе Джона Райдера 32 победы и пять поражений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2012986-ofitsialno-anonsirovan-boy-saulya-alvaresa-v-meksike/