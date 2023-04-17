Казахстанские боксеры выступят в андеркарде у Сауля Альвареса

Абильхан Аманкул. Фото: olympic.kz

Непобежденные казахстанские боксеры-профессионалы Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят на вечере бокса "Сауль Альварес - Джон Райдер", который состоится 6 мая в Гвадалахаре (Мексика), сообщает Boxrec.com.

Так, выступающий во втором среднем весе Бек Нурмаганбет (8-0, 6КО) сразится с Аргенисом Эспаной (15-1, 14КО) из Венесуэлы. Бой будет рассчитан на восемь раундов.

Тогда как Абильхан Аманкул (2-0, 2КО) проведет бой против мексиканца Хесуса Паломареса (7-2-1, 4КО). Поединок пройдет в среднем весе и будет рассчитан на восемь раундов.

Обе встречи пройдут 6 мая в Гвадалахаре (Мексика) в андеркарде поединка между мексиканцем Саулем Альваресом и британцем Джоном Райдером.

На кону будут стоять все титулы "Канело" во втором среднем весе (IBF, WBA, WBO, WBC).

Напомним, что 15 апреля в Помоне (США) Бек Нурмаганбет победил колумбийца Эбера Рондона, а Абильхан Аманкул остановил Даниэля Эчеверрию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2017025-kazahstanskie-boksery-vystupyat-v-anderkarde-u-saulya-alvaresa/