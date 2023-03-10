BoxingScene: Головкин отказался от титула чемпиона по версии WBA

Геннадий Головкин. Фото: Robyn Beck / AFP / Getty Images

Геннадий Головкин отказался от титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе. Это произошло всего за несколько дней до торгов на право проведения боя 13 марта, передает BoxingScene.

"В свете приближающегося крайнего срока подачи заявки на торги на право проведения поединка с чемпионом WBA Regular Эрисланди Ларой в соответствии с распоряжением WBA, Геннадий не хочет, чтобы этот процесс затягивался. В связи с этим сообщаем, что Головкин отказывается от титула суперчемпиона WBA в среднем весе", – говорится в официальном письме WBA от имени адвоката Головкина и GGG Promotions Джона Хорневера.

Сообщается, что теперь Лара – единственный признанный титулованный чемпион WBA в среднем весе.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила на 13 марта торги на право проведения поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и кубинцем Эрисланди Ларой.

Согласно условиям торгов, Геннадий получил бы 75% от призового фонда, предложенного победителем. Но в случае, если кто-то из сторон откажется от встречи, то будет лишен титула.

Отметим, что Геннадий Головкин являлся суперчемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе. Тогда как Эрисланди Лара владел поясом WBA Regular.

Напомним, что в начале февраля Головкин отказался от пояса IBF. Боксер, как сообщалось, отказался от встречи с обязательным претендентом бразильцем Эскивой Фалькао. Наряду с этим стало известно, что за вакантный пояс Международной боксерской федерации в среднем весе сразятся Эскива Фалькао и австралиец Майкл Зерафа.

Отметим, что после своего очередного поражения от мексиканца Сауля Альвареса Головкин более на ринг не выходил.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2012360-boxingscene-golovkin-otkazalsya-ot-titula-chempiona-po-versii-wba/